Napoli-Torino, tre assenti sicuri! Calzona deve rinunciare ad un giocatore per ruolo

Ultime notizie SSC Napoli - Non sono attesi recuperi in casa Napoli per la sfida col Torino, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: Amir Rrahmani, Jens Cajuste e Cyril Ngonge hanno svolto lavori personalizzati tra campo e palestra. Victor Osimhen invece si è allenato regolarmente con il resto del gruppo.

SSC Napoli, il report

Il Napoli si è allenato ieri mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.