Napoli-Torino, probabili formazioni CorSport: scelta inedita per Conte | GRAFICO

Notizie Napoli calcio - Questa sera alle 20.45 andrà in scena Napoli-Torino, match valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Prosegue il testa a testa scudetto tra gli azzurri e l'Inter (che giocherà alle 15 contro la Roma).

Napoli Torino probabili formazioni

Conte per Napoli-Torino, secondo il Correre dello Sport, sorprende tutti e cambia sia modulo che interpreti: spazio al 4-4-2, con Olivera al centro della difesa al fianco di Rrahmani. A sinistra ci sarà Spinazzola, con McTominay che agirà sull'esterno mancino a centrocampo: la mediana sarà completata da Lobotka e Anguissa (in vantaggio su Gilmour) e da Politano esterno destro. In attacco si rivede Raspadori dal 1' come partner d'attacco di Lukaku.