Napoli-Torino, le formazioni di Gazzetta: Spalletti cambia modulo, dietrofront in extremis tra i pali [GRAFICO]

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Torino che si affronteranno alle ore 18 allo stadio Maradona.

Per il quotidiano, le due uniche novità sono rappresentate in primis dal modulo (si torna al 4-3-3) e da Ospina tra i pali. Il portiere colombiano è stato preferito ancora una volta a Meret il quale era stato dato titolare fino a qualche ora fa. Per il resto pochi dubbi con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa. A centrocampo Anguissa, Fabian e Zielinksi mentre davanti Politano, Osimhen e Insigne.