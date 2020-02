Napoli-Torino, Gazzetta: Longo si affida all'amuleto Zaza, ha già segnato tre volte contro gli azzurri

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Simone Zaza: "Di coincidenze si riempiono le storie dei calciatori. Così, l’azzurro è anche un dolce ricordo per Simone Zaza: al Napoli ha segnato il gol che diede il primo punto in Serie A al Sassuolo. Era il 25 settembre 2013, in un mercoledì sera, al San Paolo: Zaza riprese il vantaggio di Dzemaili e la sfida finì uno a uno. Il 13 febbraio 2016 all’allora Napoli di Sarri, Zaza segnò allo scadere il più ricordato gol-scudetto della Juventus allo Stadium. Negli ultimi dieci giorni, Zaza si è allenato al Filadelfia con una voglia vista raramente. Ha convinto Longo. Ha mostrato quella voglia che è simile alla grinta mostrata ieri proprio da Longo nel dire: «Nessuno ha più voglia di noi di fare punti al San Paolo», il suo comento a Torino Channel prima di partire in una viglia anomala, senza conferenza causa emergenza coronavirus. Belotti giocherà la sua duecentesima in Serie A: Longo chiede a loro i gol per i primi punti della sua gestione. Anche perché la notte è fatta per segnare".