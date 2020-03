Napoli-Torino, Di Lorenzo gol e complimenti nelle pagelle: "Un marciatore infaticabile, la rete è da autentica ala"

Ultimissime Napoli - Di Lorenzo è stato l'autore del secondo gol del Napoli ieri contro il Torino. Ecco le pagelle:

GAZZETTA - 7 Il maratoneta continua a macinare chilometri ad alti regimi. Potrebbe addirittua segnare una doppietta a Sirigu.

CORRIERE DELLO SPORT - 7 Il più presente della serie A cresce con il passare dei minuti: un marciatore infaticabile. E anche micidiale: il gol del bis è da ala.

CORRIERE DELLA SERA - 6,5.

REPUBBLICA - 7.

IL MATTINO - 6,5. Spinge con forza e con gamba. Mantiene un baricentro costantemente più alto di Hysaj ed in diverse circostanze si propone per il cross, leggendo bene anche i movimenti della difesa preventiva: Ansaldi non riesce mai a sfondare e trova anche un bel diagonale che Sirigu sventa. E poi anche il gol del 2-0.