Corriere di Torino - Il Torino in campo con Belotti e Zaza, contro il Napoli hanno segnato i gol della carriera

I colleghi dell'edizione odierna del Corriere di Torino, fanno il punto della situazione in merito alle scelte di Moreno Longo per la sfida di questa sera contro il Napoli:

"L’idea è concreta, reale, provata e riprovata. Vedere la coppia Andrea Belotti-Simone Zaza è molto più che una semplice tentazione. Certo, dipende tutto da loro fare in modo che possa essere una soluzione da utilizzare con continuità, la mossa su cui costruire l’ultima parte di stagione del Toro: «Devono essere loro a dimostrarmi di poter giocare insieme, sacrificandosi per la squadra», parola di Moreno Longo. La coppia che ha fatto sognare i tifosi granata la scorsa estate è quindi pronta a ripartire insieme fin dalla partita di questa sera del San Paolo. Uno stadio speciale per il Gallo Belotti. Che dopo il rinvio di Torino-Parma, taglierà il traguardo delle duecento partite in serie A proprio sullo stesso campo dove segnò la prima rete nel massimo campionato, anzi le prime due: mercoledì 24 settembre 2014, turno infrasettimanale, il suo Palermo strappò con una doppia rimonta un punto d’oro in una partita finita 3-3, prime creste alzate in serie A per il colpo di testa del momentaneo 2-1 e poi per festeggiare la rete finale su assist di Paulo Dybala. Una notte magica, da provare a replicare possibilmente stasera, quando il Toro più ne ha bisogno.

Un anno esatto prima, il 25 settembre 2013, a segnare al San Paolo fu Zaza, alla sua seconda rete in A, nell’1-1 del Sassuolo a Napoli. Senza dimenticare come proprio contro il Napoli arrivò il gol più famoso della carriera dello stesso Zaza, quello che valse una buona fetta di scudetto per la Juve, allo Stadium nel 2016. Corsi e ricorsi, che possono far ben sperare. Mentre il Toro punta tutto sulla coppia di centravanti, trovandosi con diverse alternative: Berenguer ha recuperato dalla lombalgia e si giocherà il posto di terzo centrocampista con Daniele Baselli, mentre Simone Edera e Simone Verdi proveranno fino all’ultimo a convincere Longo a preferire uno di loro due allo stesso Zaza. Con Verdi che vestirà i panni del grande ex di turno: anche questo in fondo è un bel cerchio da chiudere".