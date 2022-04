Napoli, tensione alle stelle! Il Mattino: oggi probabile incontro Spalletti-De Laurentiis

Una disfatta come poche altre. «Otto minuti di sciagurata follia», battezza il sito del Napoli dopo il ko da 0-2 a 3-2 sul campo di Empoli. Ma in che condizioni è la squadra di Luciano Spalletti? Ne parla Il Mattino.

"È evidente che sulla stessa panchina su cui un tempo c'era un demonio con le sembianze di allenatore temuto e venerato dai giocatori, ora c'è un tecnico che perde colpi. «È mia la responsabilità, tutta mia» ripete come un mantra. Spalletti è quasi annichilito. La decisione di andare in ritiro è anche sua. Lui non si è opposto come invece fece Ancelotti e da cui scaturì l'ammutinamento. La tensione è alle stelle e oggi è probabile ci sia un nuovo incontro con De Laurentiis"