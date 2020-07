Napoli subito a lavoro, Gattuso vuole ritrovare due caratteristiche dei suoi. Il Mattino: serve rimettere a punto i meccanismi difensivi

Ultime calcio Napoli - Ringhio i concetti duri li ha espressi a fine partita elencando tutte le cose che non gli sono piaciute a cominciare dall'atteggiamento mentale, errori da non ripetere per arrivare nel migliore dei modi al match di Champions League contro il Barcellona.

Gattuso

Come riportta Il Mattino:

“Ieri alla ripresa il tecnico ha analizzato la partita del tecnico con la squadra per sottolineare tutto ciò che non ha funzionato contro il Bologna. E Gattuso vuole ritrovare subito il furore agonistico e far riattaccare subito la spina alla squadra per queste ultime cinque partite di campionato che siano di preparazione per la supersfida con il Barcellona. Azzurri subito in campo stavolta, a differenza di giovedì scorso quando concesse un giorno di riposo subito dopo il successo sul Genoa: tutti a Castel Volturno ieri mattina per preparare la prossima sfida con l'Udinese. Contro il Bologna si sono rivisti gli errori da vecchio Napoli, una squadra che nella ripresa si è pericolosamente allungata e che soprattutto nel finale ha concesso palle gol a ripetizione agli avversari. Da rimettere a punto, quindi, i meccanismi difensivi che hanno funzionato alla grande nella finale di coppa Italia contro la Juventus e nella prima partita di ripresa del campionato contro il Verona”.