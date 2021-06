Napoli su Vecino? Tuttosport frena: Simone Inzaghi l'ha chiamato per dirgli che sarà incedibile e punto fermo della sua squadra

Calciomercato Napoli - Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile nuovo interessamento del Napoli per Vecino. L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Determinante e incisivo. Ma anche esubero da plusvalenza. Matias Vecino nei suoi anni all’Inter ha certamente vissuto più stati d’animo e condizioni. Intoccabile con Spalletti, panchinaro di lusso, quando andava bene, a causa dei numerosi fastidi fisici, con Conte. Oggi il futuro sorride di nuovo al centrocampista uruguaiano. Simone Inzaghi ha infatti contattato l’ex Fiorentina per comunicargli l’intenzione di puntare nuovamente su di lui. Il tecnico piacentino è convinto che le capacità di inserimento del calciatore, unite alla voglia di non mollare mai e ad una tecnica comunque discreta, possano tornare utilissime all’idea di gioco che ha in mente per la nuova Inter".