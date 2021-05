Napoli-Spalletti, Repubblica: la trattativa con De Laurentiis ha faticato a decollare per motivi economici, contratto ricchissimo in caso di scudetto

Ultime mercato Napoli - La prima scelta di De Laurentiis era stata Spalletti e la trattativa fra i due ha faticato un po’ a decollare solamente per motivi economici. Ne parla Repubblica.

"Era partito da una richiesta di 3,5 milioni a stagione, salvo poi "accontentarsi" di un biennale (con opzione per la terza stagione) da 2,7 milioni, che sarà infarcito di bonus e potrà diventare più ricco con la qualificazione per la Champions e ricchissimo in caso di conquista dello scudetto. L’autostima ha convinto alla fine l’allenatore toscano a scommettere su sé stesso, accettando di legare in parte i suoi guadagni pure ai risultati che riuscirà a ottenere"