Spalletti a rischio esonero? Gazzetta: la posizione di de Laurentiis

De Laurentiis esonera Spalletti? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la posizione dell'allenatore del Napoli dopo il tracollo di Empoli.

"Interrogativo sul domani Spalletti ribadisce: «Il futuro è la prossima partita, l’allenamento di martedì, perché lunedì gli do riposo. Volevo rimanere da mia mamma, dopo una gara del genere torno indietro con la squadra, perché bisogna sentirsi addosso le responsabilità. Non si possono fare dieci minuti del genere. Se si giocano solo dei pezzi di gara è segno che ho sbagliato qualcosa nel lavoro». De Laurentiis non pensa a esoneri, ma adesso vuol capire come finirà questo assurdo campionato".