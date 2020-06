Napoli-Spal, pagelle positive per Lozano: "Incoraggiante così, si vede una luce che brilla ogni volta che accelera"

Ultimissime Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Hirving Lozano al termine di Napoli-Spal.

Il Mattino 6 - Vicari non deve sbattersi più di tanto per fermarlo nella sua incursione in area. Inizia a sinistra, prendendo il posto di Insigne, poi si porta dopo non più di treminuti dall’altra parte per far posto all’ingresso di Younes. Non è ancora il Chucky e quando punta Felipe.

Corriere dello Sport 6 - Punta chiunque e li salta sempre. Incoraggiante così, si vede una luce che brilla ogni volta che accelera.

Tuttosport 6,5 - Ottimo impatto sul match, si esalta negli spazi aperti.

Gazzetta 6 - Subito vivace prima a sinistra e poi a destra. Sta ritrovando la sua velocità.