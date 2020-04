Napoli, solo 58 calciatori utilizzati negli ultimi cinque anni! Azzurri ultimi in Italia, numeri in linea con le big europee

Ultime notizie - Il Napoli è la squadra che negli ultimi cinque anni ha impiegato meno calciatori. 58 per la precisione. A sottolineare questo dato è uno studio condotto dal Cies, che non tiene conto, però, di quanto accaduto dal primo gennaio del 2020 in poi. Nessuno come gli azzurri in Serie A, con la Juventus che è la squadra, dopo quella di De Laurentiis, ha cambiato meno con 72 calciatori che hanno indossato la divisa bianconera nello stesso lasso di tempo. Strategia in linea con quanto fatto da altre grandi del calcio mondiale, come il Manchester City, il Real Madrid e il Bayern Monaco che hanno schierato rispettivamente 52, 54 e 59. A riportare questo studio è il "Corriere del Mezzogiorno" oggi in edicola.

Giocatori Napoli allenamento