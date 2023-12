Napoli senza difesa: errori grossolani a Madrid, già 23 gol subiti contro i 16 dell'era Spalletti

"Napoli senza difesa". Titola così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come il Napoli abbia già subito 23 gol tra campionato e coppa, sicuramente troppi se paragonati ai 14 gol subiti l'anno scorso con Spalletti nello stesso lasso di tempo.

Ultime notizie. Un problema emerso anche mercoledì sera contro il Real Madrid. Nonostante la buona prestazione, infatti, il Corriere del Mezzogiorno evidenzia gli errori difensivi di Meret, Cajuste e Natan. "Errori anche grossolani e Walter Mazzarri queste cose non le digerisce": ecco perché l'allenatore del Napoli - che alla fase difensiva ci tiene particolarmente - tornerà a lavorare su questo aspetto a Castel Volturno.

Scrive il CdM: "Resta il problema difensivo e sicuramente il tecnico di San Vincenzo dovrà lavorarci su in questi giorni, come sulla condizione atletica, vero tallone d’Achille. La squadra è migliorata sicuramente, ma non riesce ad essere efficace per l’intera gara. Provare nuovi schemi e la linea di difesa a quattro non ha sortito i suoi effetti, visto che in due gare il Napoli tra Bergamo e Madrid ha subito cinque reti".