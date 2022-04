Repubblica - Napoli trincerato, piovono fischi di delusione: quante occasioni perse in un Maradona senza magia

News Napoli calcio. L'edizione odierna di Repubblica ha commentato il pareggio per 1-1 tra Napoli e Roma che decreta il termine della corsa Scudetto per gli azzurri. Ecco quanto scritto:

Sul Napoli piovono fischi non di disamore ma di delusione, forse addirittura di rassegnazione per le occasioni perse in questo stadio senza magia, malgrado il nome che porta: è qui che le illusioni si sono frantumate, smantellate dalla squadra azzurra con un’ostinazione che non ha spiegazioni, ha solo continuità. L’unica continuità che il Napoli abbia. Il Napoli si è pian piano rifugiato in una sorta di stasi, né palleggio né trincea ma solo attesa, come se sperasse che la partite finisse lì, visto che la Roma sembrava vittima delle scorie di una stagione spossante che però per lei è ancora nel vivo.