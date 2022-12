Perdere non piace mai, soprattutto in casa, concedendosi all’avversario come accaduto contro il Lille.

Giacomo Raspadori

Napoli deluso per la sconfitta con il Lille

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, non ha gradito Spalletti, non è piaciuto ai calciatori che sono usciti a testa bassa dal Maradona ma la delusione è attutita dalla comprensione del momento. La doppia sconfitta interna contro Lille e Villarreal va contestualizzata, siamo a dicembre ma è come se fosse calcio d’agosto.

