Napoli-Sassuolo, Spalletti ritrova tre azzurri ma resta con un dubbio: novità su Di Lorenzo

Notizie Napoli calcio. Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno in vista della gara interna contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona.

Sotto lo sguardo attento di De Laurentiis, mister Spalletti è alle prese con i dubbi di fomazione per il Sassuolo. La Repubblica ha fatto il punto sulle ultime da Training Center:

Il Napoli ritrova dal primo minuto Ospina e Koulibaly (il difensore ha scontato il turno di squalifica), mentre dovrebbe accomodarsi in panchina Giovanni Di Lorenzo, pronto al rientro dal primo minuto contro il Toro. Ha recuperato pure Elmas, Lobotka – invece – non dovrebbe farcela. Spalletti dovrà valutare se schierare nuovamente Osimhen e Mertens in tandem oppure se rinforzare la mediana: sicuri di una maglia da titolare sono Anguissa e Fabiàn.