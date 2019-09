Napoli-Sampdoria, Lozano e Llorente in campo dal 1'? Gazzetta: Ancelotti sta valutando l'ipotesi a sorpresa, avrebbe tre doti garantite

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli continua a preparare il match di sabato prossimo contro la Sampdoria, e secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport potrebbe prospettarsi la possibilità di vedere in campo sia Lozano sia Llorente contro i doriani.

"La sta valutando, il tecnico, questa è una delle soluzioni che ha a disposizione per la fase offensiva. Schierando insieme i due nuovi, Ancelotti si garantirebbe rapidità, qualità e forza fisica. L’esterno messicano è un vero tormento per le difese avversarie, lo è stato anche per De Ligt e Bonucci nello scontro diretto di due sabati fa. Il talento è indiscusso, tratta il pallone con una velocità incredibile, la stessa che spacca le difese nelle ripartenze"