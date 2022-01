Napoli calcio - La moviola del Corriere dello Sport per Napoli-Sampdoria.

"Non benissimo Di Bello, ma tiene la partita sopra la linea di galleggiamento. Certo, valuta non da rigore il contatto Chabot-Mertens e forse è un pizzico magnanimo, ma per il resto non commette errori gravi. La rete di Petagna (nessun fallo su Ferrari) è preceduta da una… carezza di Thorsby sulla spalla di Mertens che gli aveva preso il tempo. La caduta troppo facile non ha agevolato la decisione".