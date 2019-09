Napoli-Samp, Il Mattino: Ancelotti valuta due moduli, carta Younes nel 4-2-3-1! Llorente a gara in corso [FOTO]

E' tempo di Napoli-Sampdoria per riscattarsi dopo la sfortiunata sconfitta di Torino contro la Juve e per avvicinarsi al match contro il Liverpool. L'orientamento di Carlo Ancelotti, secondo l'edizione odierna de Il Mattino, è di un 4-4-2 più marcato, che riguarderà sia la fase difensiva "(come sempre da inizio stagione)" che quella offensiva "(situazione questa che invece si è vista solo nella ripresa all'Allianz Stadium)".

Probabile formazione Napoli-Sampdoria

Per Napoli-Sampdoria, il tecnico della SSC Napoli sta quindi valutando due moduli dal primo minuto: la prima ipotesi è un 4-4-2, la seconda un 4-2-3-1. Con la preferenza verso la prima ipotesi, anche se, spiega il quotidiano, "la presenza di tanti esterni in rosa calza alla perfezione con il 4-2-3-1 scelto da Ancelotti a inizio stagione ma dopo il mercato la situazione è leggermente mutata perché è andato via Verdi ed è arrivato Lozano che ha già mostrato di poter fare benissimo anche da seconda punta (e in più adesso Ancelotti dispone anche di un altro centravanti vero, Llorente)". Quest'ultimo, non è ancora al meglio e dovrebbe partire dalla panchina dal primo minuto al San Paolo per poi subentrare nella ripresa.

Prima ipotesi

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Mertens, Lozano.

Seconda ipotesi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabián; Callejon, Zielinski, Younes; Mertens.

Carta Amin Younes nel 4-2-3-1 spendibile per Carlo Ancelotti: