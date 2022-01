Napoli-Salernitana a rischio? Situazione al limite per il Covid, otto positivi tra i granata e un altro paio con sintomi sospetti

Salernitana verso il derby con l’incognita Covid e la speranza di avere già qualche rinforzo dal mercato. I positivi sono otto: secondo il nuovo protocollo, validato dal Ministero della Salute, con nove positivi (più del 35% della rosa) la gara non viene disputata. Ne parla Repubblica.

“Da venerdì otto giocatori sono risultati positivi al Covid, mentre due si sono negativizzati. La situazione è al limite, anche perché ci sono un paio di giocatori con sintomi sospetti.

La Salernitana sta pagando un pedaggio altissimo a causa del virus: il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione per il match non giocato a Udine lo scorso 21 dicembre sempre a causa del Covid. La Salernitana ha preannunciato il ricorso alla Corte Sportiva di Appello.

L’avvocato Eduardo Chiacchio, che ha curato il ricorso in primo grado, afferma: «Questa decisione somiglia molto alla sentenza di Juve- Napoli di primo grado perché il giudice dice che non è stato fatto quanto dovuto per evitare di non partecipare alla gara di Udine. Secondo me, invece, le documentazioni danno un altro tipo di valutazione»”