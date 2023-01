Gazzetta - Napoli-Roma è la sfida dell'anno per Spalletti! Spuntano tre motivi

Notizie Napoli calcio - Domenica sera inizierà il girone di ritorno del Napoli, reduce dai 50 punti conquistati nella prima parte del campionato. Allo stadio Maradona arriverà la Roma di Mourinho, gara sempre speciale per Luciano Spalletti.

Napoli-Roma sfida dell'anno per Spalletti

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha definito Napoli-Roma come la partita dell'anno per Luciano Spalletti. I motivi di tale affermazione, per la rosea, sono tre: in primis la volontà di Spalletti di tenere a distanza le avversarie per la corsa Scudetto, eliminando di fatto i giallorossi in caso di successo. Secondo punto il suo trascorso proprio sulla panchina della Roma: una lunga avventura fatta di successi ma anche episodi travagliati come la rottura con Totti. Terzo punto il dualismo con Mourinho: al netto del rispetto reciproco, il tecnico di Certaldo considera il portoghese il suo vero antagonista.