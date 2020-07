Napoli-Roma, Insigne migliore in campo nelle pagelle: "Nel finale sforna il babà che vale la vittoria con un destro a giro telecomandato"

Ultimissime Napoli - Lorenzo Insigne è stato il migliore in campo nelle pagelle dei maggiori quotidiani oggi in edicola. Ecco le pagelle del capitano.

CORRIERE DELLO SPORT 7. Sempre pericoloso, cerca il gol come un'ossessione. Lo trova nel finale, con un tiro a giro dal vertice dell'area. Sesta rete in campionato

GAZZETTA DELLO SPORT 7. Una gara di grande intensità e corsa. E dimostra fiato e gambe quando si inventa quel gol al tramonto della sfida.

TUTTOSPORT 7,5. Il capitano si fa notare per un paio di recuperi nella propria area di di grande generosità. Nel finale sforna il babà che vale la vittoria con un destro a giro telecomandato.

IL MATTINO 7. Un gol all’Insigne. Parabola a giro di destro. Imprendibile per Pau Lopez. Difende largo e attacca rientrando verso l’interno per impostare e scattare in profondità. Prima Pellegrini, poi Mancini cercano di arginarne l’azione. Costruisce una giocata dopo l’altra e diventa imprendibile per Mancini.

REPUBBLICA 6,5

CORRIERE DELLA SERA 7,5