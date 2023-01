Napoli-Roma è anche De Laurentiis contro Friedkin! Partita speciale per ADL: il motivo

Notizie Napoli calcio - Domenica sera andrà in scena Napoli-Roma, prima gara del girone di ritorno. In uno stadio Maradona che si preannuncia pieno in ogni ordine di posto, si affronteranno le due squadre più in forma del momento ma anche due società tanto diverse anche se con qualche punto in comune.

Napoli-Roma, De Laurentiis sfida Friedkin

Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, Napoli-Roma sarà anche lo scontro tra due filosofie societarie che hanno modus operandi differenti: basti pensare al caso Dybala, con i Friedkin disposti a tutto pur di prendere l'argentino, mentre De Laurentiis se ne infischiava delle critiche e puntava su un allora semi-sconosciuto Kvaratskhelia.. La Roma è stata l'ultima squadra del centro-sud a conquistare lo Scudetto (2001) strappandolo allo stra-potere del Nord, obiettivo che ha il Napoli di De Laurentiis quest'anno.

Come conclude il quotidiano, De Laurentiis vive a Roma gran parte dell’anno: per lui è una partita speciale perché molti di quelli del suo mondo lavorativo tifano per i giallorossi. Friedkin insegue la parità del bilancio, faro economico e finanziario del Napoli di De Laurentiis: raramente alleati nelle battaglie in Lega, Roma e Napoli. La santa alleanza non c’è stata neppure in occasione del boicottaggio dei Fondi.