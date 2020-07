Napoli-Roma, CdS: "Dieci partite fa i giallorossi avevano 14 punti di vantaggio, il quinto posto per evitare lo psicologo a fine anno"

Ultime notizie calcio Napoli - Interessante il dato sottolineato dal Corriere dello Sport oggi in edicola: sei mesi, e per l'esattezza dieci partite, fa il divario in classifica tra la Roma ed il Napoli era di quattordici punti in favore dei giallorossi. Ecco a tal proposito cosa si legge sul quotidiano:

"Sei mesi e dieci partite fa - solo dieci partite fa - tra Napoli e Roma c’era un abisso di quattordici punti, la distanza siderale che separava una squadra in piena crisi di nervi e di identità, da un’avversaria che invece sembrava proiettata verso la Champions, raffigurata in quel quarto posto che le apparteneva in solitudine. Il tempo è volato via, però ce ne siamo accorti, ora l’Europa più nobile è un’esclusiva che con Juventus, Lazio e Inter va a godersi l’Atalanta, ma Napoli e Roma sono lì, si giocano il quinto posto, che ha un valore ed un peso soprattutto per analizzarsi, evitando di accomodarsi su lettino dello psicologo".