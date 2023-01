Napoli-Roma, nel prepartita al Maradona risuonerà una canzone che farà venire i brividi ai tifosi azzurri

Napoli-Roma si avvicina! Manca sempre meno alla super sfida in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Si tratta del posticipo domenicale della 20° giornata di Serie A, dove si sfidano gli azzurri capolista e i giallorossi terzi in classifica.

Ci si augura un grande spettacolo in campo ma anhce fuori, visto che come riporta l'edizione in edicola oggi di Repubblica, nel pre partita verrà fatta suonare ‘O surdato ‘nnammurato per riscalare l'atmosfera a pochi minuti dal fischio d'inizio.