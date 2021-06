Napoli ripescato in Champions, Il Mattino: ADL in contatto con Eca e UEFA, filtra la sua sensazione

Napoli calcio in attesa del verdetto per il caso Superlega. È una partita che vale almeno 50 milioni di euro. Il club azzurro, secondo quanto riferisce Il Mattino contatta la Uefa e la Eca per avere informazioni e attende la decisione della commissione disciplinare dell’Uefa che potrebbe decretare il ripescaggio in Champions League al posto della Juventus. Anche se, precisa il quotidiano, il patron Aurelio De Laurentiis non è ottimista sul giudizio della Disciplinare.

Ripescaggio Napoli in Champions League, le tappe

Il primo verdetto è atteso entro il 15 giugno, ma fin quando non arriverà il lodo finale del Tas (previsto per metà agosto, ndr) tutto potrebbe essere azzerato. Il Napoli si è informato su questi aspetti: e ha deciso che in ogni caso non avanzerà alcun tipo di pretesa. Accetterà ogni decisione dell’Uefa, della commissione disciplinare, del Tas e dell’Eca.