Il Mattino - Vice Meret, Sirigu in standby: richiesta Spalletti, Navas o Kepa arrivano solo in un caso

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli tiene banco anche la questione portiere dopo l'addio di Ospina. Per Meret il rinnovo fino al 2027 è vicino, ma Spalletti ha chiesto un altro portiere di spessore: oltre a Sirigu, ci sono in ballo anche i nomi di Keylor Navas e Kepa.

Della questione portieri Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, che ha svelato la strategia del club di De Laurentiis per il vice-Meret:

Spalletti continua a spingere per un altro portiere da alternare a Meret. Non un vice, qualcuno che garantisca alternanza. Da qui la decisione di mandare in stallo l'operazione Sirigu, che avrebbe fatto da chioccia a Meret. Ma Lucianone non vuole uno così: ne vuole uno che possa essere gettato nella mischia anche in Champions. Ecco, quindi, i nomi stellari: da Kepa (è uno che incanta, ma guadagna 150mila euro a settimana e in Premier fa la riserva a Mendy) a Navas. Tutti inavvicinabili per stipendio e modalità di ingaggio. A meno che non ci sia il sostegno dei club sul fronte della busta paga. Ma ora nessuno lo fa.