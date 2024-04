Napoli pieno di scompensi, ci sono stati almeno due momenti choc con il Frosinone

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli non ha sbagliato l’approccio alla partita, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ma ci sono state delle cose che non sono andate per il verso giusto.

Napoli pieno di scompensi

Un primo scompenso è arrivato concedendo il rigore che però Soulé ha spedito tra le braccia di Meret (fallo di Rrahmani su Cheddira al primo vero affondo del Frosinone), il secondo a inizio ripresa con un maldestro rinvio di Meret intercettato da Soulé e finito sul destro di Cheddira che di prima ha infilato il pareggio.