Napoli-Perugia, pioggia di 7 per Insigne: il migliore al di là dei due rigori, ha ritrovato serenità e sorriso con Gattuso

Ultime notizie calcio Napoli - Una doppietta con due calci di rigore perfetti per Lorenzo Insigne, che nella giornata di ieri ha trascinato il Napoli alla vittoria ed ai quarti di finale di Coppa Italia. Ecco come giudicano la sua prova i principali quotidiani nazionali.

Gazzetta dello Sport

7: il migliore. Una doppietta ma soprattutto tanta sostanza e finalmente un dinamismo che lo porta a saltare l'uomo e a creare superiorità.

Corriere dello Sport

7: non solo per i due rigori, certo anche per quelli, ma per la volontà, per la generosità, per l'altruismo con cui sta in campo.

TuttoSport

7: il migliore in campo e non solo per i due rigori realizzati. Il capitano ha ritrovato la serenità ed il sorriso da quando Gattuso gli ha restituito il suo ruolo originario.

Il Mattino

7.5: vive un momento di grazia. Da capitano vero si è caricato la squadra sulle spalle e finalmente arrivano anche i gol (anche se dal dischetto). Freddo nella trasformazione dei due rigori, ma è il complesso della sua prestazione ad essere incoraggiante a conferma dell'ottimo periodo di forma che sta attraversando.