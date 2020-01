Napoli-Perugia alle 15, allo stadio San Paolo attesi circa 10 mila spettatori

Ultimissime Calcio Napoli -Contro il Perugia quest'oggi lo stadio San Paolo non si riempirà di certo. Pochi tifosi attesi a Fuorigrotta per la gara di Coppa Italia contro la squadra di Serse Cosmi. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Saranno più o meno diecimila i tifosi che accompagneranno il Napoli. Il trend-spettatori non è mai stato esaltante nel corso in questa stagione, è palese, però a onor del vero questa volta le attenuanti ci sono tutte: dalla protesta dei tifosi organizzati delle curve, passando per il martedì feriale".