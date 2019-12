Ultime notizie calcio Napoli - La moviola della Gazzetta dello Sport per Napoli-Parma: "Al 9’ Di Lorenzo va sul pallone, colpito da Gervinho col piede alto e a martello: giallo. Al 32’ Gervinho e Manolas in fuga sbracciano ma senza fallo. Al 46’ Zielinski giù in area, sembra inciampare su se stesso ma Di Bello indica deciso il dischetto. Va al monitor che conferma il contatto in velocità, ma appena prima dell’ingresso in area: giusto dare punizione dal limite al Napoli".