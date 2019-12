Napoli-Parma, CorSport: ecco il 4-3-3 di Gattuso, pronto Hysaj a sinistra

Notizie Calcio Napoli - 4-3-3, ripartirà così il Napoli di Gennaro Gattuso. E come riferisce il CorSport oggi in edicola, la prima gara di domenica col Parma potrebbe presentare una novità particolare. Con Alex Meret regolarmente tra i pali e Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas al centro, la prima novità riguarderebbe la fascia mancina: out Mario Rui e Faouzi Ghoulam ancora non al meglio, dentro piuttosto Elseid Hysaj con Giovanni Di Lorenzo a destra. In mediana spazio al terzetto composto da Fabian Ruiz, Allan e Piotr Zielinski. In attacco possibile impiego per Hirving Lozano con Arkadiusz Milik e Lorenzo Insigne. Arrivano queste indicazioni dopo i primissimi allenamento a Castel Volturno.