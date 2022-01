Napoli: Osimhen a secco di gol da 100 giorni, è pronto a tornare il Piano A e titolare

Ultime notizie sul recupero di Victor Osimhen che è pronto a riprendersi il Napoli dopo 100 giorno senza gol. A ripoarlo è Repubblica.

Dall’ultimo gol di Victor Osimhen sono passati 100 giorni ed è un merito enorme del Napoli essere ancora al secondo posto della classifica, nonostante lo scontro frontale con il buco nero che ha inghiottito negli ultimi tre mesi l’acquisto più costoso ( 71 milioni più bonus) della storia del club. La clamorosa operazione con il Lille è finita sotto la lente di ingradimento della Covisoc e presto dovrà essere esaminata pure dal Collegio di Garanzia del Coni, a cui ha presentato un ricorso l’agente internazionale Andrea D’amico: rivendicando il suo ruolo esclusivo di intermediario nella trattativa con la società transalpina e accusando Aurelio De Laurentiis di non averlo pagato per il lavoro svolto. Il manager è lo stesso che ha appena “accompagnato” Lorenzo Insigne al Toronto e la parcella a suo giudizio inevasa sarebbe di un milione, anche se nulla di ufficiale è trapelato sulle cifre. Di sicuro il centravanti nigeriano è il gioiello più appetibile nella vetrina azzurra e il presidente freme di conseguenza per rivederlo al più presto in campo, per il comprensibile timore che “ VO9” possa svalutarsi a causa della sua lunga assenza. Due squadre della Premier - tra cui il Newcastle - hanno già fatto sapere di essere sulle sue tracce e in estate ritorneranno alla carica sul mercato. Ma il più ansioso di rivedere in pista il suo bomber al top della forma è Luciano Spalletti, che sa di avere nella manica un devastante asso nello sprint per un posto in Champions League e - chissà - per lo scudetto.

Il Napoli era stata infatti costruito su Osimhen e adesso dovrà essere bravo a tornare al Piano A, che aveva dato risultati eccellenti in avvio di stagione. Da oggi il centravanti nigeriano s’allenerà con una maschera protettiva più leggera e dopo la sosta dovrebbe riprendersi un posto tra i titolari, a Venezia. Spalletti ha un asso nella manica.