Il Mattino - Napoli: niente tamponi! Monitoraggio attivo dei calciatori con il nuovo protocollo Draghi

Ultime da Il Mattino per quanto riguarda il nuovo protocollo per i calciatori di Serie A. Il Napoli non fa tamponi.

Ieri Osimhen si è allenato tutto il tempo con la squadra, protetto dalla mascherina. È in forma, si vede che ha lavorato durante la quarantena in Nigeria. Nessun giro di tamponi per il gruppo squadra, con l’entrata in vigore del protocollo del governo Draghi, per i calciatori c’è il monitoraggio attivo (solo se ci sono sintomi, scatta il tampone). Nel frattempo, l’Asl Napoli 2 Nord ha concluso la propria indagin e relativa alla presenza di Zielinski, Lobotka e Rrahmani nella gara con la Juventus: la relazione ha ribadito che i giocatori - a cui era stata richiesto l’isolamento fiduciario - hanno perfettamente rispettato il protocollo Figc. L’Asl ha archiviato. Dunque, nei confronti dei tre e del Napoli non è stata neppure proposta ammenda da parte dell’autorità sanitaria campana. Potevano e dovevano scendere in campo giovedì scorso, i tre. Dunque, avanti con la Coppa Italia. Se il Napoli passa il turno ritrova l’Atalanta. Come nella semifinale dell’anno scorso. Non sarebbe male provare a vendicare quella bruciante eliminazione.