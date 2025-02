Napoli, è nata la "LuRa": 2 gol in 157 minuti, Raspadori con Lukaku funziona!

Napoli, è nata la "LuRa": la nuova coppia d'attacco composta da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori che rimpiazza la "LuLa" di Lukaku e Lautaro ai tempi dell'Inter. Con l'addio di Kvaratskhelia e le numerose defezioni in casa Napoli, toccherà ancora a Jack affiancare Big Rom nello scacchiere offensivo agli ordini di Antonio Conte.

In soli 157 minuti giocati insieme a Lukaku, Raspadori ha già segnato 2 gol. Oggi il Corriere del Mezzogiorno ribattezza "LuRa" il tandem d'attacco del Napoli e scrive:

Raspadori contro la Lazio ha preso parte in maniera determinante alla proposta offensiva del Napoli. Ha messo in mostra la sua attitudine a girarsi negli spazi stretti e a sfoderare il suo tiro potente e preciso con spiccata velocità di pensiero e d’esecuzione. Ha contribuito anche allo sviluppo del gioco, alla rifinitura. Era un riferimento tra le linee. Mette in moto la catena di destra.