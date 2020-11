Napoli-Milan, Insigne a caccia di un gol storico: può superare anche Maradona

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "L’alfiere della squadra sarà Lorenzo Insigne, capitano azzurro che ha conquistato in Nazionale anche il cuore degli italiani. Tirerà il gruppo all’inseguimento di una significativa vittoria di tappa e spera di riuscirci proprio con un gol tutto suo, una rete che avrebbe un valore storico. Se dovesse riuscirci, Insigne arriverà a 7 gol segnati al Milan, superando Maradona (si era fermato a 6) e agganciando Vinicio e Vojak, primi in questa classifica. Primi, come i calciatori del Napoli sognano di essere stasera in serie A".