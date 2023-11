Napoli, Mazzarri ha cerchiato in rosso una data sul calendario: ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - Una data da cerchiare in rosso, perché doppio ex, perché torna al Maradona che fu San Paolo e perché c'è da sfatare il tabù Fuorigrotta. L'edizione odierna di Repubblica racconta il Napoli-Inter che vivrà Mazzarri:

"Domenica 3 dicembre al Maradona c’è l’Inter e sarà una sfida emozionante per Walter Mazzarri. Sarà il suo ritorno a Fuorigrotta. Quando era lui il padrone di casa, il teatro si chiamava ancora stadio San Paolo. Lo ha conquistato con una serie di prestazioni di alto livello, ma anche con grinta, determinazione e guizzi in pieno recupero. Era la zona Mazzarri. Il match con i nerazzurri è un incrocio per l’allenatore livornese di San Vincenzo che nel 2013 lasciò il Napoli proprio per l’Inter. Acqua passata. L’obiettivo è regalarsi una notte indimenticabile. Gli azzurri hanno un bisogno assoluto di sbloccarsi a Fuorigrotta: finora 4 sconfitte in 8 esibizioni, una media del 50% che vacancellata al più presto".