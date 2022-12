L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in casa Napoli dopo la brutta sconfitta in amichevole per 4-1 allo stadio Maradona:

"Il tonfo al Maradona contro il Lille ( 4- 1 per i francesi) è pesante, ma è lontano dalla ripresa del campionato, prevista il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. Il Napoli è ancora in piena preparazione (mercoledì mattina la squadra si è comunque allenata nonostante la sfida serale a Fuorigrotta) ma qualche campanello d’allarme è comunque scattato".