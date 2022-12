Napoli-Lille, previsto discorso De Laurentiis alla squadra: il motivo

Notizie Napoli calcio. Questa sera andrà in scena l'amichevole Napoli-Lille al Maradona (ore 20), ultimo testa prima della ripresa del campionato fissata il 4 gennaio a Milano contro l'Inter.

Stasera ci sarà anche De Laurentiis allo stadio di Fuorigrotta, pronto a fare un discorso al suo Napoli al termine del match. Ecco quanto scritto da Tuttosport:

Per il test di questa sera il presidente De Laurentiis ha fissato prezzi molto popolari e sono attesi circa 30mila fan per salutare il Napoli ed augurargli buone festività. Subito dopo la partita il presidente De Laurentiis andrà negli spogliatoi per scambiare gli auguri di Natale con calciatori, tecnici e dirigenti. Quest’anno niente cena consueta con le famiglie, il patron stapperà alcune bottiglie di champagne a corredo di un discorso che certamente toccherà anche l’argomento scudetto.