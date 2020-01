Napoli-Lazio, Il Mattino: prima da titolare per Demme, Meret torna tra i pali. Pronto anche il debutto di Lobotka

Ultime notizie calcio Napoli - Un appuntamento da dentro o fuori per il Napoli, che domani al San Paolo si gioca l'accesso alle semifinali di Coppa Italia contro la squadra più in forma di tutta la Serie A, vale a dire la Lazio di Simone Inzaghi.

Probabili formazioni Napoli-Lazio Il Mattino

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, viaggia verso la prima maglia da titolare Diego Demme mentre Lobotka potrebbe avere spazio nella ripresa, con Fabian destinato alla panchina. Tornerà tra i pali Alex Meret, finito alle spalle di Ospina nelle gerarchie di Gattuso nelle ultime partite ma pronto a riprendersi il suo posto. Scelte obbligate, invece, a causa degli infortuni in difesa: giocheranno Hysaj, Luperto, Manolas e Di Lorenzo. In avanti, invece, Callejon e Milik potrebbero lasciar spazio a Lozano e Llorente. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, Correa, che ha recuperato dal problema muscolare, dovrebbe essere preservato in vista del derby. Spazio, dunque, ancora al tandem offensivo Immobile-Caicedo.