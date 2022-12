Repubblica - Napoli "corteggia" Laurentiè del Sassuolo in vista della prossima stagione

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis è concentrato sul presente ma guarda anche al futuro per scovare i giovani talenti per far crescere ulteriomente il progetto Napoli.

Laurentiè-Napolli, i dettagli

In vista della prossima estate, uno dei nomi in bilico è quello di Hirving Lozano: in scadenza nel 2024, difficilmente rinnoverà il contratto e potrebbe dunque dire addio prima di andare in scadenza. In tal senso, come riporta Repubblica, Armand Laurentiè del Sassuolo continua ad essere "corteggiato" dal Napoli: il classe '98 si sta mettendo in mostra con i neroverdi con i quali ha già collezionato 2 gol e 3 assist in 9 partite.