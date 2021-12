Napoli: l'unica notizia positiva con lo Spezia è Anguissa, è tornato davvero

Le ultime dopo Napoli Spezia con l'analisi de Il Mattino su Anguissa e il recupero totale a livello fisico da parte del calciatore.

È la certezza in una partita bloccata e sfortunata. Frank Anguissa allunga le sue gambe, lavora tantissimo, sembra voler stendere il suo corpaccione al centro del campo pur di arrivare al pareggio, ma poi alla fine soccombe con la squadra di Luciano Spalletti. Una sconfitta assurda. Una partita a senso unico, però che perde fantasia quando escono Dries Mertens e Piotr Zielinski, resta il dribblomaniaco Politano, che lavora di slalom ma non trova mai il varco per il gol. Dietro di lui c'è Anguissa, dietro tutto il Napoli, in realtà, ogni pallone passa per i suoi piedoni, che sia scambio o lancio, che sia da recuperare agli avversari dello Spezia oppure appoggiato da Lobotka, il camerunense c'è sempre e pesa tantissimo. Arpiona e gestisce, spezza e riparte, muovendosi felpatamente col pallone. Edifica spazi, scava corridoi, sposta uomini, ma non basta. Tutta la sua forza si infrange sull'imbottita linea difensiva alzata da Thiago Motta. Anguissa tra contrasti e dribbling, scambi e sfondamenti ci prova sempre a far avanzare il Napoli, a portarlo un po' più in là, ma non arriva mai lo sfondamento giusto. Prova anche a tirare in porta, tre volte, ma senza la precisione dei passaggi. È sempre il punto di partenza della squadra, l'origine di ogni avanzata, di prepotenza o classe, regala comunque l'ariosità, si fa sponda o presenza che trascina l'uomo, che butta giù uomini e schemi, però la sua audacia non trova fortuna, stessa sorte per i suoi compagni. I suoi piedi arditi tessono e irrompono, arpionano e regalano occasioni, ma non vengono mai premiati. È una sera di giri storti, di rimpalli sbagliati, di grandi parate da parte di Ivan Provedel, il resto è guado, dove nemmeno uno col fisico di Anguissa riesce a prevalere. Un guado tattico che diventa mentale, e lascia il Napoli con una sconfitta casalinga che è pesante. Mancano i gol, come mancano i titolari. Anguissa diventa la pezza, l'uomo in più si oppone al vento contrario, che alza le barricate a centrocampo e lotta da pugile su ogni pallone, una partita da rugby, con sportellate, spintoni, irruzioni e gambe di lato, con tanta generosità, vissuta con la semplicità del gregario. Non solo eleva il tasso tecnico ma anche quello fisico, correndo e costringendo gli avversari a uno sforzo doppio ogni volta che se lo ritrovano in copertura, o in pressing. Anguissa non si risparmia e non risparmia agli avversari ogni mezzo per togliergli il pallone e costringerli a cambiare direzione, li lascia affranti e sconfitti, per come è aggressivo ricorda in campo quello che Marc Márquez il pilota spagnolo fa in pista con la Honda nella MotoGP. Tutto un lavoro di spinte e sponde, fiato e corpo, fino al sorpasso col pallone. Anche in una partita senza euforia, Anguissa è esuberante, nei suoi placcaggi e nella distribuzione di palloni con autostima per i compagni. È come se massaggiasse il campo, la sua squadra e quella avversaria, un moto ondoso di muscoli e corsa, presenza assidua e tocchi eleganti, quasi in contraddizione con la sua superbia corporea esibita. Quando corre si sente il suo calpestare il campo da terminator che ama l'oppressione e spaventa, ma non è falloso, per fortuna degli avversari, la sua è una oppressione gentile, cedetemi il pallone e nessuno si farà male, lasciatemi passare e tutto filerà liscio. Il suo braccare è senza peccato, spinge in avanti la sua autorità fisica, ma senza reato, anzi tocca leggerlo di suola un pallone, appoggia di lato di tacco, o alza una gamba a strappare la palla ch'era d'un altro. Sembra dire passando: che male vi fo, son grosso, è vero, e ad alta intensità, ma poi son buono e di voi ho pietà.