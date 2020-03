CdM - Accordo Koulibaly-Napoli: se quest'estate arriverà un'offerta congrua De Laurentiis non la rifiuterà

Secondo l'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno, Koulibaly è chiamato ad affrontare l’ultimo step del suo percorso, Gattuso, lo staff tecnico e quello medico vogliono che sia un rientro definitivo, sarà lui stesso a dover ascoltare le sensazioni, capire quando si sentirà pronto. Toccherà poi all’allenatore valutare il momento più opportuno per affidarsi a lui, farlo crescere di condizione e nel rendimento rendendolo così un «acquisto di fatto» per la parte finale della stagione.

Koulibaly in Napoli-Lecce.

Il Napoli vuole recuperarlo anche per acquisire forza in sede di mercato, due anni fa De Laurentiis ha rifiutato una proposta di 106 milioni di euro del Manchester United, il Paris Saint Germain lo considera un potenziale erede di Thiago Silva in scadenza di contratto a giugno. Ci sono stati dei colloqui sin dai tempi delle sfide di Champions League ad ottobre e novembre nel 2018, approfonditi poi anche durante la trattativa per Allan. Tra De Laurentiis e l’entourage di Koulibaly c’è un gentlemen’s agreement per la prossima estate, in caso di offerta congrua stavolta il patron non alzerà il muro come fatto due anni fa.