"Qui da avversario non ho mai vinto". Sarri ricorda i precedenti e avvisa i suoi su Insigne e Callejon

Ultime Calcio Napoli - Napoli-Juventus, Il Mattino non ha dubbi: Maurizio Sarri, stasera,non baderà ai sentimenti. Il tecnico bianconero cerca piuttosto la sua prima vittoria allo stadio San Paolo, e lo ha anche ribadito ai suoi collaboratori nelle ultime ore.

Ecco quanto si legge dal quotidiano:

Le emozioni di Sarri dureranno poco. Come è sua abitudine. Ieri sera, nella cena nel solito hotel dove la Juve trascorre le vigilie napoletane,ha ricordato ai suoicollaboratori di sempre, un aneddotto: «Io qui da avversario non ho mai vinto». Ricorda bene: perse nel 2005 in Coppa Italia con il Pescara (2-0) e poi ha pareggiato le altre due volte (con Arezzo ed Empoli). Avverte i suoi: i pericoli numeri uno saranno Insigne e Callejon. Li teme, li ha forgiati col suo 4-3-3, sa che possono diventare inarrestabili".