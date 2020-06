Napoli-Juventus, Gattuso valuta tre cambi di formazione rispetto all'Inter

Ultime Calcio Napoli - Occhio a tre sorprese per la finalissima di Coppa Italia. Lo riferisce La Repubblica oggi in edicola. In vista del big match con la Juventus, infatti, Gennaro Gattuso potrebbe giocarsi delle carte a sorpresa.

Napoli-Juventus, 3 sorprese di formazione per Gattuso?

Oltre a quella obbligatoria relativa ad Alex Meret data la squalifica di David Ospina, l'allenatore calabrese poitrebbe poi portare alla ribalta Mario Rui, Fabian Ruiz e José Callejon. Tutti e tre, ora, si candidano fortemente per una maglia da titolare dopo la panchina di sabato contro l'Inter. Prenderebbero nel caso i posti rispettivamente di Elseid Hysaj, Elif Elmas e Matteo Politano. Gli ultimi dubbi saranno sciolti durante la rifinitura di oggi al San Paolo.