Allenamento Napoli-Juve Stabia, Kvaratskhelia e Raspadori sugli scudi! Ecco chi ha provato Spalletti

Notizie Napoli calcio. Ieri la squadra di Spalletti ha salutato il 2022 con un allenamento congiunto a Castel Volturno con la Juve Stabia. Nella partitella finale (due tempi da 50'), gli azzurri hanno fatto le prove generali per la ripresa delle ostilità che avverrà il 4 gennaio a Milano contro l'Inter.

L'allenamento contro la Juve Stabia è finito 6-1 per gli azzurri. Come riporta Repubblica, Kvaratskhelia (a segno) è parso in netta ripresa così come spunti importanti sono arrivati da Rrahmani e Raspadori (doppietta):

Le scintille sono arrivate da Khivcha Kvaratskhelia. ha realizzato anche un gol nel 6-1 con cui il Napoli si è aggiudicato la partitella. I segnali sono incoraggianti: l’intesa con Osimhen è automatica e rappresenta un biglietto da visita interessante per mettere in difficoltà l’Inter. Spalletti è soddisfatto e ne ha approfittato pure per testare la condizione di chi come Amir Rrahmani ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Che sia un segnale per l’Inter? L’intenzione è schierare il centrale kossovaro, ma molto dipenderà dalle sue condizioni.

Test superato pure per i reduci dal Mondiale: Kim è una garanzia, Olivera rappresenterà fisicità sulla fascia sinistra ( ma contro l’Inter potrebbe spuntarla Mario Rui), Anguissa (che ha anche segnato) è il perno della mediana assieme a Zielinski e Lobotka ( pure lui tra i marcatori). Ha avuto spazio pure Diego Demme, il cui futuro si deciderà a breve: senza proposte allettanti per lui e per il club, resterà in azzurro fino al termine della stagione. Ha ribadito l’ottimo momento di forma Giacomo Raspadori, protagonista assoluto nella ripresa con una doppietta.