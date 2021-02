Napoli-Juve è Lozano vs Ronaldo: una qualità del messicano sorprende tutti, CR7 è una garanzia

Napoli Calcio - Lozano contro Ronaldo, al Maradona sarà una supersfida tra i due bomber di Napoli e Juventus. Il messicano ha svoltato in maniera definitiva dopo la prima annata piena di difficoltà in maglia azzurra: in questa stagione è lui il vero trascinatore, il più brillante anche in questa fase di difficoltà della squadra, tra campionato e coppe ha messo a segno 13 gol, il migliore in questo senso della formazione di Gattuso.

Lozano

Come riporta Il Mattino:

“Hirving è in condizioni splendide, ha giocato tutte le partite di campionato l'ultimo ad arrendersi anche nella semifinale di ritorno di coppa Italia a Bergamo. Lozano in questa stagione ha mostrato anche un feeling particolare con un il gol, già 9 le reti in campionato, 6 al Maradona (le doppiette con Genoa e Atalanta e i gol con Sampdoria, Fiorentina) tre in trasferta con Crotone, Cagliari e Verona. Importante anche nell'ultimo passaggio, tre gli assist in campionato e uno in coppa Italia. Ronaldo è sempre l'uomo decisivo per la Juve, una media gol fantastica, 23 gol in 25 partite, un campione assoluto che fa la differenza soprattutto nelle partite che contano di più: suo il marchio sul successo bianconero nella finale di Supercoppa contro il Napoli e su quello in coppa Italia sempre a Milano contro l'Inter. Infallibile in campionato, 16 reti in 17 match all'incredibile media di quasi un gol a partita”.