Napoli-Juve, le pagelle incoronano Gattuso: vince la partita a scacchi con Sarri puntando sull'umiltà

Notizie calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Rino Gattuso dop la vittoria del suo Napoli contro la Juve.

Gazzetta dello Sport - 8. Non aveva mai vinto al San Paolo da allenatore in campionato e la sua prima volta è stata perfetta. Squadra vera, corta, attenta, non concede nulla e colpisce con Insigne da lui rigenerato.

Corriere della Sera - 7. Quando il Napoli comincia a vincere i duelli a centrocampo e a prendere fiducia si costruisce un successo meritato.

Repubblica - 7. Vince la partita a scacchi con Sarri puntando sull'umiltà, ma senza mai essere rinunciatario.

Il Mattino - 8,5. La gigantesca carica del Napoli viene tutta da lui. Ogni cosa che si vede nell’atteggiamento degli azzurri arriva dai suoi sospiri, dalla sua tenacia. Gara perfettamente preparata: tutto ti immagini da quel tridente lì,Ronaldo, Higuain e Dybala, tranne che riescano a fare il primo tiro in porta solo dopo un’ora. E, a parte il gol di Cr7, alla fine resta l’unico. Demme e gli altri tolgono profondità al gioco di Sarri.

Corriere dello Sport - 7,5. "La (sua) partita perfetta: non sbaglia niente, né la scelta né gli interventi. Si traveste da Sarri e la Juventus gli arriva in porta una volta, nel 2-1. Ma il capolavoro è ormai stato costruito".