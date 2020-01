Napoli-Juve, Cristiano Ronaldo furioso dopo il ko: sguardi di fuoco negli spogliatoi, il retroscena

Perdere è la cosa che sa fare di meno, anzi non la sa fare affatto, perché Cristiano Ronaldo ci sta male anche quando non vince la partitella del giovedì, figuriamoci quando ne perde una vera, in uno stadio storico e praticamente senza combattere. L'edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio alla reazione del portoghese dopo la sconfitta di domenica sera contro la SSC Napoli.

Napoli-Juve, Cristiano Ronaldo furioso dopo il ko